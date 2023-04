أصدر الاتحاد العربي لكرة اليد جدول مباريات البطولة العربية الخامسة للمنتخبات التي ستقام بمدينة المهدية التونسية خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل الجاري.

حيث يواجه منتخبنا الوطني في أولى مباريات نظيره التونسي يوم الاثنين المقبل فيما يخوض لقاءه الثاني يوم الثلاثاء أمام المنتخب السعودي ويختتم آخر مباراياته بلقاء المنتخب الجزائري يوم الخميس المقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post المنتخب الوطني للشباب يشارك في البطولة العربية الخامسة لكرة اليد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار