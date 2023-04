منتخبنا الوطني للملاكمة يعسكر لبطولة العالم بداية من الغد الخميس

يباشر منتخبنا الوطني للملاكمة غدا الخميس معسكره الداخلي على مجموعتين.

حيث يتجمع ملاكمو المنطقة الغربية غداً عند الساعة العاشرة ليلاً بصالة رمضان الأسود فيما يتجمع ملاكمو المنطقة الشرقية غداً الساعة العاشرة ليلاً بصالة مخلوف للألعاب الرياضية وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في أوزبكستان مايو القادم.

وعقب هذا المعسكر سيتحول المنتخب الوطني في معسكر خارجي للدخول في كامل الجاهزية للبطولة العالمية وذلك من أجل تقديم مستوى يشرف الملاكمة اليبية.

وإليكم قائمة منتخبنا الوطني:

الملاكم عبدالباسط بالخير

الملاكم سعد الفلاح

الملاكم معز الزناد

الملاكم محمد فريضة

الملاكم مؤيد عكاشة

الملاكم عاصم دوكو

الملاكم محمد الفلاح

الملاكم يزن الحويج

