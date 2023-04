تظاهرة رياضية رمضانية في نادي طرابلس للأشخاص ذوي الاعاقة

بتنظيم نادي طرابلس للأشخاص ذوي الاعاقة بدات يوم الأحد التظاهرة الرياضية الرمضانية في ألعاب رافعات القوى ولعبة البوتشيا وكرة السلة على الكراسي المتحركة والشطرنج وكرة الطاولة، حيث تقام المنافسات في فترة ما بعد الإفطار بمقر نادي طرابلس وسيكون يوم الجمعة مخصصا لمنافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة ويوم السبت لمنافسات رافعات القوى حركي نساء والأحد والإثنين القادمين ستقام منافسات الشطرنج المفتوح وتختتم التظاهرة الرياضية بالنادي يوم الثلاثاء القادم بمنافسات كرة الطاولة.

