المنتخب الوطني يتراجع في تصنيف الفيفا

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا التصنيف الجديد للمنتخبات عن شهر أبريل الحالي، والذي شهد انقضاض المنتخب الأرجنتيني على الصدارة، أمام المنتخب الفرنسي الثاني والمنتخب البرازيلي الذي تراجع إلى المركز الثالث بعد الهزيمة أمام المنتخب المغربي ودياً، فيما تراجع المنتخب الليبي إلى المركز 121 عالمياً، بعد أن احتل المركز الـ120 في التنصيف الماضي.

وتراجع المنتخب الليبي الأول لكرة القدم مركزاً أيضاً في التصنيف الأفريقي، إذ صار في المركز 31، بعد أن كان يحتل المركز الـ30، بينما يستمر في احتلال المركز الـ16 عربياً.

وانخفض مجموع نقاط المنتخب الليبي عقب الخسارة من المنتخب التونسي في المواجهتين ذهاباً وإياباً ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2023، بمقدار 11 نقطة تقريباً، حيث حصد سابقاً 1156 مقابل 1145.