يستقبل فريق الأهلي طرابلس الثلاثاء القادم فريق طلائع الجيش المصري بملعب شهداء بنينا ضمن إياب الدور الأول من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويواصل الأهلي تدريباته بالإسكندرية بتدريبات مكثفة رفقة مدربه التونسي طارق جراية قبل السفر إلى بنغازي لمواجهة طلائع الجيش المصري في إياب البطولة العربية.

ويدخل فريق الأهلي طرابلس بمعنويات عالية بفوزه في لقاء الذهاب على طلائع الجيش المصري بملعب جهاز الرياضة بالقاهرة بـ2-1.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يستعد لطلائع الجيش المصري بمعسكر قصير في الإسكندرية قبل السفر إلى بنغازي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار