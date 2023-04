الاتحاد يتعثر في ثالث لقاء ودي قبل مواجهة الجيش الملكي بملعب شهداء بنينا

يواصل فريق الاتحاد تحضيراته لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي الأربعاء القادم بملعب شهداء بنينا ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي من منافسات كأس سلمان للأندية العربية.

وخاض فريق الاتحاد لثلاثة مواجهات ودية تحضيرا للقاء الجيش المغربي بملعبه، حيث خسر الاتحاد في الوديات الثلاثة أمام كل من المدينة و الفالوجا والخمس بنفس النتجية وهي بهدف دون رد.

ويسعى فريق الاتحاد رفقة مدربه المونتينيغري “ميليخا سافوفيتش” لتجاوز خسارة الذهاب أمام فريق الجيش الملكي بـ3-0 لتأهل لدور الثاني من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

