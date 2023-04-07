أنشيلوتي يعتقد أن بنزيما ومودريتش وكروس سيبقون في ريال مدريد

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قال كارلو أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إنه يعتقد أن كريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس سيبقون في ريال مدريد الموسم المقبل.

وانتهى عقد الثلاثي في نهاية الموسم الحالي. وأكد أنشيلوتي أن مودريتش وكروس يتحدثان الآن مع النادي عن مستقبلهما.

وانضم بنزيما إلى ريال مدريد قادما من ليون في 2009 ووصل مودريتش من توتنهام في 2012 وفاز الثنائي بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد من بين ألقاب أخرى.

وانضم توني كروس إلى ريال مدريد من بايرن ميونيخ في 2014 ، وفاز بدوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات مع لوس بلانكوس.

وردا على سؤال بشأن كروس ومودريتش، قال أنشيلوتي إنه يعتقد أنه سيتم العثور على “حل”. وقال أنشيلوتي: “هناك تقدم، لأنهم يتحدثون.. أعتقد أنهم في النهاية سيبحثون عن حل”.

واعتقد المدرب أيضا أن بنزيما، الذي سجل ثلاثية في الفوز 4-صفر على برشلونة، يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس الملك، سيبقى.

ومع ذلك، حذر الإيطالي من أنه في مرحلة ما، سيتعين على مدريد المضي قدمًا.

لكن لا يزال أنشيلوتي يعتقد أن بنزيما ومودريتش وكروس يقدمون لريال مدريد الكثير، حتى لو تجاوزوا ذروتهم جسديًا. وأضاف المدرب “علينا أن نقيم اللاعبين ليس حسب أعمارهم ولكن بما يفعلونه”.

وقال، “يمكن أن تعتقد أن الثلاثة ليس لديهم المظهر الجسدي أو الطاقة للاعبين الأصغر سنًا، ولكن ما يمتلكه هؤلاء الثلاثة من حيث إدارة اللعبة فريد من نوعه، ولا يمكنك شرائه في أي سوق في العالم”.

ويواجه ريال مدريد فياريال في الدوري الإسباني يوم السبت قبل أن يستضيف تشيلسي يوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.