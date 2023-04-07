“وال”: أندية المجموعة الأولى تشترط موافقتها على التأجيل تحديد مواعيد باقي الأسابيع المتبقية والمؤجلة

بنغازي 07 أبريل 2023 (وال)- عقد بمقر الاتحاد الفرعي ببنغازي الخميس، اجتماع ضم أندية دوري الممتاز المجموعة الأولى ولجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية إن الاجتماع تركز حول مدى إمكانية اللعب أو التأجيل مباريات البطولة الدوري الممتاز خلال شهر رمضان المبارك، بحضور الأندية التي تطالب باستئناف والأندية التي تأيد قرار لجنة المسابقات بشأن تأجيل منافسات البطولة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

وأضاف المراسل أن الأندية التي تطالب بعدم التوقف هي: الأهلي بنغازي والنصر والتحدي والهلال، والأندية التي طالبت بتنفيذ القرار الأخير والقاضي بالتأجيل هي: الأخضر والتعاون والصداقة والصقور ودارنس وشباب الجبل.

وأشار المراسل إلى أن الأندية التي طالبت بالتأجيل كانت حجتها بعدم التراجع عن قرارها هي أن أغلب الأندية أعطت إجازات للرياضيين المحترفين وغادرو ليبيا، وأن عودتهم الآن صعبه، وهناك أندية لم تستلم إلى الآن الدعم المالي.

الأندية المؤيدة لقرار التأجيل تشير إلى أن أسباب تأييدها لقرار التأجيل هي عدم موافقتها على ملاعب المختارة من قبل لجنة المسابقات، والعشوائية في قرار التأجيل بعدما كان اللعب في السادس من أبريل وفجأة يتم تأجيل.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على موافقة الجميع على قرار اللجنة المسابقات بشأن التأجيل إلى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك، بشرط لعب المباريات المؤجلة، وتحديد مواعيد باقي الأسابيع المتبقية، ووضع رزنامة ثابتة خلال الخمس الأسابيع الباقية، في انتظار إجتماع مماثل ستعقده أندية المجموعة الثانية في طرابلس. (وال) م ر/ ر ت

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