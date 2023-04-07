سلة الأهلي بنغازي تحقق فوزًا هامًا على المروج ضمن لقاءات نصف دوري

بنغازي 07 أبريل 2023 (وال)- حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا وغاليًا على ضيفه المروج بفارق ( 13 ) نقطة وبواقع ( 68 ) مقابل ( 55 ) نقطة، ضمن حساب أولى مباريات نصف دوري من المرحلة الثالثة والنهائية لفرق المنطقة الشرقية والمؤهلة إلى نهائي ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

المواجهة التي جرت مساء الخميس قادها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكماً أولاً، وجلال الورفلي حكماً ثانياً، بالإضافة إلى موسي الأوجلي حكماً ثالثاً، تمكن فيها المشوار من فرض نفسه والسيطرة على مجريات المقابلة، زد على ذلك تفوقه على صعيد النتيجة في ثلاثة فترات، ولكم نتائج الفترات على النحو التالي :

الفترة الأول : انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق ( 3 ) نقاط، وبواقع ( 17 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت إيضاً لمصلحة الأهلي بفارق ثلاثة سلات، وبواقع ( 17 ) مقابل ( 11 ) نقطة.لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول أهلاوية خالصة بنتيجة ( 34 مقابل 25 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة المروج بفارق سلة وحيدة ، وبنتيجة ( 21 ) مقابل ( 19 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لمصلحة الأهلي بفارق ( 6 ) نقاط، وبواقع ( 15 ) مقابل ( 9 ) نقاط، وبهذا تكون حصيلة الشوط الثاني لصالح الأهلي بنتيجة ( 34 مقابل 30 ) نقطة.

هذا وتكونت طاولة التحكيم المقابلة من مسجل أحمد البرعصي، و مسجل إلكتروني إبراهيم البرعصي، و فهيم السعيطي ميقاتي، و خالد أحنيش ميقاتي 24 ، فيما راقب المباراة فنياً المراقب الدولي الأسبق محمد البريكي. (وال) س أ / ر ت

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