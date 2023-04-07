الاتحاد يخسر لقاءاته الودية قبيل مواجهة الجيش الملكي المغربي في بنغازي

أخبار ليبيا 24

يواصل فريق الاتحاد استعداداته لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي من منافسات كأس سلمان للأندية العربية، المقررة يوم الأربعاء المقبل بملعب شهداء بنينا ببنغازي.

وخاض الاتحاد ثلاثة مواجهات ودية تحضيرا للقاء الجيش المغربي، حيث خسر الاتحاد في لقاءاته الثلاث التي خاضها مع المدينة والفالوجا والخمس بذات النتيجة بهدف دون رد.

ويسعى فريق الاتحاد رفقة مدربه المونتينيغري، ميليخا سافوفيتش، لتجاوز خسارة الذهاب أمام فريق الجيش الملكي بـ 3-0 لتأهل لدور الثاني من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.