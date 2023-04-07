سلة الاتحاد تتفوق على أبوسليم ضمن منافسات كأس ليبيا

طرابلس 07 أبريل 2023 (وال)- تمكنت سلة الاتحاد من عبور أبو سليم بفارق ( 14 ) نقطة، وبنتيجة ( 62 ) مقابل ( 48 ) نقطة، والمندرجة في إطار منافسات نصف دوري من مسابقة كأس ليبيا، ضمن حساب المرحلة الثالثة والنهائية من المسابقة ذاتها لفرق المنطقة الغربية المؤهلة إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة.

هذه المواجهة التي جرت مساء الخميس بقاعة طرابلس الكبرى، توسطها ثلاثي تحكيمي تكون من الدولي هيثم الساروي حكمًا أولا، وأيمن عبد الله حكمًا ثانيًا، بالإضافة إلى أمير حموده حكمًا ثالثًا، نجح فيها الاتحاد من التفوق على أبوسليم في كل فترات المقابلة حتى وإن لم تكن النتيجة كبيرة.

نتائج الفترات

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة الاتحاد بفارق ( 3 ) نقاط، وبواقع ( 17 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة سلة الاتحاد بفارق ( 7 ) نقاط، وبنتيجة ( 20 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

بهذا تكون نتيجة الشوط الأول اتحادية بنتيجة ( 37 مقابل 27 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لمصلحة سلة الاتحاد بفارق ( 3 ) نقاط، وبواقع ( 9 ) مقابل ( 6 ) نقاط.

الفترة الرابع والأخيرة : انتهت إيضاً للاتحاد بفارق نصف سلة ، وبنتيجة ( 16 ) مقابل ( 15 ) نقطة، فيما كانت نتيجة الشوط الثاني للاتحاد ( 25 مقابل 21 ) نقطة. (وال) س أ/ ر ت

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