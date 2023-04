الأخضر يواجه شباب الجبل غدا السبت ضمن الأسبوع الثاني المؤجل من إياب الممتاز

يواجه فريق الأخضر شباب الجبل غدا السبت بملعب شيخ الشهداء ضمن منافسات الأسبوع الثاني المؤجل من إياب الممتاز.

ويسعى فريق الأخضر بقيادة مدربه المصري عبدالحميد بسيوني إلى كسب النقاط الثلاث في مباراته أمام جاره شباب الجبل للوصول للنقطة الـ18؛ في حين سيبحث فريق شباب الجبل عن تحقيق الانتصار أمام الأخضر في ملعبه لتجاوز النقطة الوحيدة والوصول للنقطة الرابعة.

يذكر أن فريق الأخضر يحتل المركز السابع برصيد الـ15 نقطة في حين يتواجد فريق شباب الجبل في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

