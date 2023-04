الاتحاد العربي لكرة القدم يكلّف الحكم السوداني محمود علي بمباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش

كلّف الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة الإياب بين الفريق الأول لكرة القدم لنادي الأهلي طرابلس ونظيره طلائع الجيش المصري التي ستقام يوم الثلاثاء القادم، عند الساعة 11 مساءً بملعب شهداء بنينا الدولي.

وسيساعد الحكم محمود إسماعيل مواطنيه محمد عبد الله إبراهيم وعمر حميد أحمد.

يذكر أن فريق الأهلي طرابلس قد حقق الفوز على فريق طلائع الجيش ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد

