الاتحاد يواجه الشباب غدا السبت في المرحلة الثالثة من منافسات كأس ليبيا لكرة السلة

يواجه فريق الاتحاد فريق شباب العربي غدا السبت ضمن مباريات المرحلة الثالثة من منافسات كأس ليبيا لكرة السلة.

وتقام الأحد بقاعة طرابلس الكبرى مباراة وحيدة تجمع فريق أبوسليم مع فريق الشباب العربي في حين تقام الإثنين مباراة قمة تجمع فريق الأهلي طرابلس بفريق الاتحاد بقاعة طرابلس الكبرى الساعة الـ11 ليلا بدون حضور الجماهير .

يذكر أن مباريات المرحلة الثالثة لكأس ليبيا لكرة السلة تقام بمشاركة 7 فرق موزعة على مجموعتين.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

