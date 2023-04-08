المنتخب الليبي للملاكمة يتأهب لعالمية أوزبكستان

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أعلن الاتحاد الليبي للملاكمة عن قائمة المنتخب الوطني لفئة الأكابر المشاركة في بطولة العالم بجمهورية أوزبكستان في مايو المقبل.

ووجه الاتحاد الدعوة لملاكمي المنتخب للتجمع الأول في جميع المناطق الغربية والشرقية والوسطى قبل الدخول في معسكر خارجي.

بحسب تصريحات رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول لوسائل إعلام، فإنه من المنتظر أن يتوجّه المنتخب إلى معسكر خارجي خلال أيام قبل خوض البطولة العالمية.

وشملت قائمة المنتخب عبدالباسط بالخير وسعد الفلاح ومعز الزناد ومحمد فريضة ومؤيد عكاشة وعاصم دوكو ومحمد الفلاح ويزن الحويج.