منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات يدخل معسكرا خارجيا في مصر تحضيرا للبطولة العربية

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات معسكرا تحضيريا بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من الـ 8 – 18 من شهر أبريل، حيث سيجري منتخبنا الوطني بقيادة المدرب الإسباني “ريكاردو” عددا من المباريات الودية مع فرق الدوري المصري الممتاز و منتخب مصر، وتأتي هذه المباريات ضمن الاستعداد للبطولة العربية القادمة التي ستقام في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

