وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس إلى بنغازي لمواجهة طلائع الجيش المصري الثلاثاء القادم بملعب شهداء بنينا ضمن منافسات إياب الدور الأول من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويدخل فريق الأهلي في مباراته أمام فريق طلائع الجيش المصري بمعونات عالية في مواجهة الإياب أمام فريق طلائع الجيش المصري بفوزه المهم في ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة على الطلائع بـ2-1.

ويواجه الأهلي طرابلس في حالة تخطيه فريق طلائع الجيش المصري الفائز من مباراة فريق النهضة العماني وفريق شباب خليل الفلسطيني في الدور الثاني من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكلف الاتحاد العربي طاقم تحكيم سوداني بإدارة مواجهة الأهلي وطلائع الجيش المصري بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل ويساعده محمد عبد الله مساعدا أول و عمر أحمد حكما مساعدا ثانيا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يصل إلى بنغازي لمواجهة طلائع الجيش المصري الثلاثاء القادم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار