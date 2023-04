الأخضر يفوز على شباب الجبل في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني للدوري الممتاز لكرة القدم

نجح فريق الأخضر في تحقيق الانتصار على ضيفه شباب الجبل بـهدفين دون مقابل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني لمرحلة الإياب من الدوري الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى.

ثنائية الأخضر تناوب على تسجيلها ميدي البرعصي وأري بابل ليضيف الأخضر ثلاث نقاط إلى رصيده في سلم الترتيب ويصبح في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، أما شباب الجبل فبقى بنفس رصيده السابق نقطة وحيدة في المركز الأخير للمجموعة الأولى.

يشار إلى أن فريق الأخضر تنقصه مباراة مؤجلة أخرى ستكون أمام فريق التحدي، لم يتم تحديد مكان وزمان إقامتها حتى اللحظة وذلك بسبب مشاركة الفريق في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

