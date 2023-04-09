بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المصري

أخبار ليبيا 24

صلت بعثة فريق الأهلي طرابلس، اليوم الأحد، إلى مطار بنينا ببنغازي استعداد للقاء الذي سيجمعه بفريق طلائع الجيش المصري المقررة يوم الثلاثاء المقبل بملعب شهداء بنينا.

وتأتي المباراة ضمن منافسات إياب الدور الأول من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكان قد حقق الأهلي طرابلس الفوز على فريق طلائع الجيش في مواجهة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وكلف الاتحاد العربي طاقم تحكيم سوداني بإدارة مواجهة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش المصري بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل ويساعده محمد عبد الله مساعدا أول و عمر أحمد حكما مساعدا ثانيا.