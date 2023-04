تشهد المرحلة الثالثة من منافسات كأس ليبيا لكرة السلة الإثنين إقامة مباراتي قمة بين قطبي العاصمة الأهلي طرابلس والاتحاد وقطبي بنغازي الأهلي بنغازي والنصر من أجل التأهل إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة.

ويواجه الأهلي بنغازي النصر بمجمع سليمان الضراط الساعة 22:30 ليلا، في حين يقام ديربي طرابلس الذي يجمع الأهلي طرابلس مع الاتحاد الساعة 23:00 ليلا بقاعة طرابلس الكبرى.

يذكر أن الاتحاد الليبي لكرة السلة قرر إقامة مباراتي ديربي طرابلس و بنغازي دون حضور الجماهير.

The post المرحلة الأخيرة من منافسات كأس ليبيا لكرة السلة تشهد مباراتين من العيار الثقيل appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار