بنغازي| أمسية رمضانية للاحتفال بتكريم بطلين في لعبة الملاكمة بنادي الهلال

بنغازي 09 أبريل 2023 (وال)- أقيم بصالة نادي الهلال ببنغازي مساء السبت، أمسية رمضانية للاحتفال بتكريم بطلين رياضيين في لعبة الملاكمة وهم الأسطورة عبد الرحيم الوداوي وعميد المدربين بالمنطقة الشرقية الحاج مصطفى المسلاتي، عرفانًا وإمتنانًا لما قدماه في تمثيل اسم دولة ليبيا، وانخراطهم في مجال التدريب بعد عودة رياضة الملاكمة على الساحة الرياضية في ليبيا.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للملاكمة بنغازي فرج الرعيض – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن “البطلين عبد الرحيم الوداوي وعميد المدربين مصطفى المسلاتي، كان لهما تاريخ باع في رياضة لعبة الملاكمة، فلعبة الملاكمة لها ما يقارب مائة عام في مدينة بنغازي، وسنحتفل بالذكرى تأسيس خلال الأيام القادمة”.

وأعرب الرعيض عن استيائه من عدم دعم وزارة الرياضية واللجنة الأولمبية الليبية للألعاب الفردية داخل الأندية، داعيًا الجميع الوقوف لهذه الألعاب، لأنها هي من تدخل البسمة والفرحة داخل البيوت بتحقيق اللاعبين بطولات وإنجازات تاريخية في هذه الألعاب والتي من ضمنها لعبة الملاكمة.

وأشار الرعيض إلى أن الألعاب الفردية لا تطلب الكثير، فهي أقل تكلفة وأقل الإمكانيات، لكنها أكثر إحرازًا للألقاب لرفع علم دولية ليبيا في جميع المحافل الدولية والمشاركات الخارجية.

وحث الرعيض وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية على ضرورة الاهتمام أكثر بالبنية التحتية، لأن حتى الآن لا يوجد صالات رياضية للتدريب الأندية أو المنتخبات الليبية.

وناشد الرعيض الجميع بالتواصل مع الاتحادات العامة لمخاطبة الجهات الدولية للسماح لدولة ليبيا، بإعداد دورات مدربين ومدربي حكام وإعداد مدربين مؤهلين دوليًا للألعاب الفردية.

وأضاف الرعيض قائلا: “المكافأت المالية والحافز المادي مهم جدًا بالنظر للدول المحيطة لدولة ليبيا، فهي تعطي الرياضي الدافع المعنوي لتحقيق نتائج إيجابية ولما لا لإعتلاء منصات التتويج، وعلى وزير الرياضة أن يصدر قرار وأن يكون صارمًا يمنع فيه دفع المكأفات المادية لأي نادي رياضي ما لم يكن لديه أكثر من خمسة الألعاب، وأن يتم الصرف فعليًا على هذه الألعاب”. (وال) م ب/ ر ت

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