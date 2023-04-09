” ميدو ” يقود النصر للفوز على المروج في كأس ليبيا

بنفازي 09 أبريل 2023 (وال)- قاد اللاعب محمد أبوزقية فريقه النصر لفوز مستحق على ضيفه المروج بفارق ( 15 ) نقطة’،بواقع ( 66 ) مقابل ( 51 ) نقطة، ضمن حساب ثاني مباريات نصف دوري من المرحلة الثالثة والنهائية لفرق المنطقة الشرقية المؤهلة إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة.

ويدين النصر في هذه المقابلة التي جرت مساء السبت وأحتضنها مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي، تمكن فيها لاعب النصر محمد أبوزقية الشهير “بميدو” من تسجيل ( 31 ) نقطة، من بينهما عدد ( 4 ) ثلاثيات، وعمل عدد ( 12 ) متابعات، إضافة إلى عدد ( 6 ) إسلام دانك، فارضًا نفسه نجمًا للقاء، ضاربًا مع فريقه موعدًا لملاقاة الأهلي بنغازي، من أجل معرفة الفريق الذي سيكون طرفًا في نهائي كأس ليبيا.

نتائج الفترات على النحو التالي :

الفترة الأول : انتهت لصالح سلة النصر بفارق ( 4 ) نقاط، وبواقع ( 17 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت إيضاً لمصلحة النصر بفارق ( 12 ) نقطة، بواقع ( 15 ) مقابل ( 3 ) نقاط، لتكون بذلك النتيجة النهائية للشوط الأول نصراوية خالصة بنتيجة ( 32 مقابل 16 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت إيضا لصالح سلة النصر بفارق نصف سلة’ وبنتيجة ( 15 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لمصلحة المروج بفارق سلة وحيدة، وبواقع ( 21 ) مقابل ( 19 ) نقطة، وبهذا تكون حصيلة الشوط الثاني لصالح المروج بنتيجة ( 35 مقابل 34 ) نقطة.

هذا وقد قاد اللقاء ثلاثي تحكيمي متكون عبد العزيز الماقوري حكما أولا، وخالد أحنيش حكما ثانيًا، إضافة إلى إبراهيم البرعصي حكمًا ثالثًا، فيما تكونت طاولة التحكيم من أحمد صابونة مسجل، ومحمد بن صريتي مسجل الكتروني، وميقاتي عادل الورفلي، وميقاتي 24 أيمن بركه، بينما راقب اللقاء فنيًا المراقب الدولي الأسبق أحمد البرعصي. (وال) س أ/ ر ت

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