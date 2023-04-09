بنغازي| إنتهاء الدور الأول من دوري بن يونس والأحد إنطلاق الربع النهائي

بنغازي 09 أبريل 2023 (وال)- انتهت المرحلة الأولى من منافسات دوري بن يونس لهذا العام رمضان 2023 بتفوق عريض لفريق بن يونس غلى منافسه فريق الصابري 6/2 في آحر مباريات مرحلة المجموعات الأربعة.

وشهدت مشاركة اللاعب الدولي والهداف أحمد الزوي مع بن يونس وبإدارة الحكم الدولي يحي الوحيشي والدولي محمد العفاس.

هذا وستنطلق مساء اليوم الأحد، مرحلة الدور الربع النهائي بأول لقاء يجمع فريق حي الفاتح بفريق بن يونس، ولتبدأ معه المنافسة الحقيقة والندية وسط مشاركة نجوم وأسماء لامعة في كرة القدم وملاعب الخماسية. (وال) ف ح/ ر ت

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