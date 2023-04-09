بنغازي| أمسية رمضانية بعنوان “محطات من تاريخ النادي الأهلي بنغازي”

بنغازي 09 أبريل 2023 (وال)- احتضنت قاعة الجامعة الدولية للعلوم الطبية مساء السبت، أمسية رمضانية بعنوان “محطات من تاريخ النادي الأهلي بنغازي”.

هذا وقاد الأمسية التي أقيمت ضمن إطار النشاط الرمضاني لجمعية نداء بنغازي الثقافية، الأستاذ أحمد بشون بحضور شخصيات المهتمة بالشأن الرياضي.

وقال الأستاذ أحمد بشون – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن “الهدف من المحاضرة هو توضيح للمعلومات المغلوطة والأخبار غير الصحيحة على نادي الأهلي بنغازي في بعض القنوات، وللأسف كانت خير صحيحة ومتعمدة، وأحبننا اليوم في هذا اللقاء وكشاهد عن العصر؛ أن نستوضح بعض الأمور على حقائقها ومسمايتها من حيث تسمية النادي، وتاريخ التأسيس كفريق أو نادي مرخص بيه، وكذلك المبالغ التي كانت تدفع للاعبين حينما كانوا يلعبون باسم نادي الأهلي، وكذلك تم التطريق إلى قصة هدم نادي الأهلي خلال نظام السابق”.

وأعرب بشون عن أسفه لما يحدث لنادي الأهلي بنغازي حاليًا، مطالبًا الجميع الجلوس على طاولة الحوار لوضع الحلول لبعض المشاكل والتي بسببها تم إنقسام النادي، والخروج من هذه الأزمة إلى بر الأمان”. (وال) م ب/ ر ت

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