محاضرة تاريخية حول تأسيس نادي الأهلي بالجامعة الدولية في بنغازي

بنغازي 9 إبريل 2023 (وال)ـ نُظمت بقاعة الاجتماعات في الجامعة الدولية للعلوم الطبية ببلدية بنغازي محاضرة تاريخية حول بداية تأسيس نادي الأهلي بحضور عدد من قدامى لاعبي النادي.

وحضر هذا اللقاء كلا من الدولي ” أحمد بن صويد” والمهداوي الساحلي” وهاشم الفلاح ” ومدير الكرة بنادي الأهلي ” ناصر فكرون” وعدد من قدامى مشجعي النادي.

وألقى المحاضرة كلا من الأستاذ “أحمد بشون” و الدكتور “زاهي المغيربي” تحدثوا خلالها عن المراحل التي مر بها و رحلة نادي الأهلي و تأسيسه، وكل العقبات التي واجهته خلال مسيرة امتدت لما يقارب ثمانية عقود، تحصل فيها على الكثير من الألقاب في مختلف الألعاب، إضافة إلى الكثير من المشاركات الدولية والمحلية.

وعن أبرز محاور المحاضرة قال ” عبد العزيز الجوهري” في كلمة لمراسل وكالة الأنباء الليبية، أن الأستاذ “أحمد بشون” وبصفته شاهدا على عقود طويلة من مسيرة النادي،بين خلال محاورته بعض الأخطاء الشائعة في تاريخ نادي الأهلي، ورد من خلالها عن بعض ما يتداول بشأن الأملاك الخاصة بهذا النادي، مبينا أنها ملكية محققة له.

يذكر أن “بشون” يبلغ من العمر حوالي 90 عاما، ما جعل قدامى رياضيي نادي الأهلي ونخب مشجعيه يصفونه بالشاهد على العصر. (وال ـ بنغازي) ع م

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