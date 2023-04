يلتقي فريق الأهلي طرابلس فريق طلائع الجيش غدا الثلاثاء ضمن إياب تمهيدي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكان الأهلي طرابلس قد فاز ذهابا بهدفين لهدف ليقطع شوطا كبيرا في طريق التأهل إلى الدور الثاني وستقام بملعب شهداء بنينا في تمام الساعة العاشرة مساء بطاقم تحكيم سوداني بقيادة الحكم محمود علي.

