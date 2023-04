يستقبل فريق الاتحاد فريق الجيش الملكي المغربي ضمن إياب تمهيدي كأس الملك سلمان للأندية العربية في ملعب بنينا

ويسعى فريق الاتحاد لطي ونسيان مباراة الذهاب وذلك من أجل تعويض الخسارة الثقيلة بنتيجة 4-1 ورغم النتائج الأخيرة في المباريات الودية والتي خسرها تباعا أمام المدينة والفالوجا والخمس والتي أزعجت جماهير الاتحاد سيسعى الطاقم الفني بقيادة ميلجا فافوفيتش للخروج بمظهر يرضي جماهير الفريق العريضة.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد يستقبل الجيش الملكي المغربي يوم الأربعاء appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار