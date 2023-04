الأهلي طرابلس يستضيف الليلة بملعب بنينا طلائع الجيش المصري ضمن إياب البطولة العربية

يواجه فريق الأهلي طرابلس الليلة فريق الأهلي طرابلس فريق طلائع الجيش المصري ضمن إياب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويدخل الأهلي في مباراته أمام فريق طلائع الجيش بتركيز كبير حيث سيسعى رفقة مدربه طارق جرايا بتكرار الفوز على فريق الطلائع في لقاء الإياب كما فعل ذلك في ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة قبل أيام عندما حقق الفوز ذهابا بـ2-1.

وفي حالة تأهل الأهلي طرابلس سيلاقي المتأهل من مباراة النهضة العماني وفريق شباب الخليل الفلسطيني في الدور الثاني من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

