الاتحاد والأهلي بنغازي وجها لوجه في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة في شهر يوليو القادم

تأهل فريقا الاتحاد والأهلي بنغازي إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة والذي سيقام في شهر يوليو المقبل بقاعة طرابلس الكبرى.

وجأء تأهل فريق الاتحاد بعد فوزه على جاره فريق الأهلي طرابلس بقاعة طرابلس الكبرى بنتيجة 71-54، في حين ضمن فريق الأهلي بنغازي التأهل إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة بتخطيه فريق النصر في ديربي مدينة بنغازي الذي أقيم بمجمع سليمان الضراط بنتيجة 63 -56.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

