الأهلي بنغازي يتفوق على النصر ويتأهل لنهائي كأس ليبيا

بنغازي 11 أبريل 2023 (وال)- نجح فريق الأهلي من التأهل إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة، عقب تفوقه على جاره النصر بفارق ( 7 ) نقاط وبواقع ( 63 ) مقابل ( 56 ) نقطة، ضمن حساب ثالث مباريات نصف دوري من المرحلة الثالثة والنهائية لفرق المنطقة الشرقية المؤهلة إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة.

المقابلة التي جرت مساء الإثنين وأحتضنها مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي قادها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكما أولا، وجلال الورفلي حكما ثانيا، بالإضافة إلى خالد أحنيش حكما ثالثا، تقاسم فيها الفريقان التفوق على صعيد الفترات وكذلك على مستوى النصف الأول والثاني، ولكم نتائج الفتراتعلى النحو التالي :

الفترة الأول : انتهت لصالح سلة النصر بفارق ( 4 ) نقاط، وبواقع ( 19 ) مقابل ( 15 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة سلة الأهلي بفارق ( 13 ) نقطة، وبواقع ( 20 ) مقابل ( 7 ) نقاط’ لتكون بذلك النتيجة النهائية للشوط الأول أهلاوية خالصة بنتيجة ( 35 مقابل 26 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة النصر بفارق سلتان وبنتيجة ( 14 ) مقابل ( 10) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لمصلحة الأهلي بفارق سلةوحيدة’ وبواقع ( 18 ) مقابل ( 16 ) نقطة، وبهذا تكون حصيلة الشوط الثاني لصالح النصر بنتيجة ( 30 مقابل 28 ) نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن طاولة التحكيم تكونت من عادل الورفلي مسجلا، ومحمد بن صريتي مسجل الكتروني، وميقاتي فهيم السعيطي، وميقاتي 24 إبراهيم البرعصي، بينما راقب اللقاء فنيا المراقب الدولي الأسبق محمد البريكي. (وال) س أ/ ر ت

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