تواصل التدريبات لمنتخب بنغازي للعبة الكاراتيه لجميع الفئات

بنغازي 11 أبريل 2023 (وال)- تتواصل هذه الأيام بمدينة بنغازي، تدريبات الإعداد البدني والفني لمنتخب بنغازي للعبة الكاراتيه لجميع الفئات الأواسط والشباب والأكابر للرجال والفتيات.

وقال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي للكاراتيه ببنغازي ومدرب أكاديمية روح الرياضة الكابتن علي بوغالية – لمراسل “وال” – إن “هذة الأيام نقوم بالتدريبات للإعداد الفني لمنتخب بنغازي للكاراتيه، والتدريبات في الفترة المسائية تقام في صالة اتحاد الكاراتيه بالمدينة الرياضية بنغازي، وبعد الإفطار على حسب اختيار المكان بالتعاون مع أندية بنغازي”.

وأضاف بوغالية : “التدريبات انطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وستستمر حتى نهاية شهر يونيو وهو موعد انطلاق البطولة لتصفيات منتخب ليبيا، وهذا التجمع يستهدف كل لاعبي الأندية المنتسبة للاتحاد الفرعي بنغازي، وتم إعداد برنامج تدريبي متكامل لرفع من أداء وكفاءة هذه الفئات، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، وسيكون تحت إشراف مدربين وكوادر بنغازي المتخصيين في لعبة الكاراتيه دون استثناء، لرفع من مستوى الأداء وتنوع في الخبرات والتدريبات”. (وال) م ب/ ر ت

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