تفوق اتحاد تاورغاء على شارع بيروت في دوري بن يونس رمضان 2023

بنغازي 11 أبريل 2023 (وال)- تفوق فريق اتحاد تاورغاء على شارع بيروت في دوري بن يونس رمضان 2023، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري بن يونس – رمضان 2023.

وبذلك يترشح فريق اتحاد تاورغاء إلى دور القادم، بعدما أدار المباراة الحكم الدولي أحمد الفيتوري والحكم سالم المراكبي، وشهدت نهاية المباراة الإعلان عن أفضل لاعب فيها وكانت من نصيب اللاعب المهاري رافع العماري.

كما تم بين شوطي المباراة؛ تكريم فريق اتحاد تاورغاء بكأس ودرع تذكاري وجائزة لحارس مرماه مقدمة من وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج أقعيم واللواء سالم محمد ماضي، والسيد مقدم محمد خليل بوراوي، وذلك لمشاركة فريق اتحاد تاورغاء بصورة طيبة في دوري بن يونس هذا العام. (وال) ف ح/ ر ت

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