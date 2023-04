يخوض فريق الاتحاد غدا الأربعاء مباراة مهمة أمام فريق الجيش الملكي المغربي ضمن مباريات إياب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويدخل فريق الاتحاد في مباراة الجيش بخيار وحيد للتأهل لدوري الثاني وهو الفوز بثلاثية نظيفة لتعويض خسارة الذهاب أمام الفريق المغربي في ملعب مولاي عبد الله بالرباط بأربعة أهداف لهدف.

وكلف الاتحاد العربي طاقم تحكيم تونسيا لمواجهة الاتحاد والجيش المغربي بقيادة الحكم الدولي التونسي الصادق السلمي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد يخوض تدريباته بملعب بنينا تحضيرا لمباراة الجيش الملكي المغربي المهمة غدا الأربعاء appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار