إصابة قوية بشمورخ في الرأس لحارس الطلائع أمام أهلي طرابلس الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تعرض الحارس محمد شعبان، حارس مرمى فريق طلائع الجيش، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد أهلي طرابلس الليبي بالبطولة العربية، خلال المباراة التي استضافها ملعب الشهداء بنينا.

وأحرز بول جوليس هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل أنيس محمد سلتو لأهلي طرابلس الليبي في الدقيقة 64.

وعند وصول المباراة لمطافها الأخير، وتحديدا عند الدقيقة 93 اشتعلت المدرجات حيث أطلقت بعض الجماهير الألعاب النارية “الشماريخ” تجاه حارس الطلائع ليتعرض محمد شعبان لإصابة قوية، ويخرج بعدها محمولا على سيارة إسعاف.

وودع فريق طلائع الجيش البطولة العربية، بعدما تعادل مع أهلي طرابلس بهدف لكل فريق في لقاء العودة، لتصبح نتيجة المباراتان 3-2 لصالح الفريق الليبي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، قد انتهت بخسارة طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه فريق أهلي طرابلس في الدور التمهيدي الثاني الفائز من مواجهتي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني.

ويشارك طلائع الجيش في البطولة العربية، بوصفه صاحب المركز الرابع في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.

والمتأهل من تصفيات الدورين التمهيدي الأول والثاني سينضم للمجموعة الثانية للبطولة التي تضم أندية: الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي.