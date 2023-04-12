طرابلس| نجوم الغربية أول المتأهلين للدور الرباعي في بطولة قدامى لكرة الطائرة

طرابلس 12 أبريل 2023 (وال)- تأهلت طائرة القدامى لفريق نجوم الغربية إلى دور الرباعي من بطولة قدامى لكرة الطائرة المقامة بالعاصمة طرابلس.

هذا وقاد المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء بقاعة نادي الترسانة، صافرة تحكيم تكونت من الثنائي علي شتيوي وعبد السلام البكراوي.

هذا وقد انتهت نتيجة اللقاء كالتالي: 27 / 25 – 25 / 21، وبذلك يصبح فريق الغربية أول المتأهلين للدور الرباعي على رأس مجموعته، وسيقام مساء الأربعاء لقاء فريقي جنزور وطرابلس على قاعة نادي الترسانة. (وال) م ب/ ر ت

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