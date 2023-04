يواجه فريق النصر فريق الصقور الليلة بملعبه تحضيرا لمنافسات الجولة الخامسة من إياب الدوري الممتاز

وخاض النصر الإثنين مواجهة ودية أولى أمام النجمة انتهت بالتعادل بدون أهداف

ويحل فريق النصر في المركز الثاني رفقة فرق المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة

