الاتحاد يواجه الليلة المحلة بملعب عبدالرحمن أبوشواشي

يواجه فريق الاتحاد الليلة فريق المحلة بملعب عبدالرحمن أبوشواشي تحضيرا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز

ويسعى مدرب فريق الاتحاد المونتينيغري “مليخا سافوفيتش” في مواجهة المحلة الودية لإعطاء الفرصة لأكثر من لاعبا بحثا عن وضع التوليفة المناسبة تأهبا لمباراة السويحلي المقرر إقامتها في الـ27 من الشهر الجاري ضمن منافسات الأسبوع الخامس لإياب الدوري الممتاز

ويتصدر فريق الاتحاد سلم ترتيب فرق المجموعة الثانية بعد مرور الجولة الـ13 برصيد 27 نقطة

المصدر قناة ليبيا الأحرار

