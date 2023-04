منتخب القوة البدنية يواصل تحضيراته استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقامة بمالطا في 11 يونيو القادم

يواصل المنتخب الوطني للقوة البدنية تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المفتوحة المقامة بمالطا في 11 يونيو القادم

ويخوض المنتخب الوطني للقوة البدنية مشاركته في بطولة العالم بثلاثة رياضيين وهم عبدالله هاجر وعبدالرحمن موسى ومحمد الهمالي ويقود المنتخب الوطني طارق مخلوف

ويدخل منتخبنا الوطني معسكرا داخليا في شهر مايو القادم حيث سيسعى المدرب الوطني طارق مخلوف للرفع من وتيرة التدريبات قبل التوجه لمالطا للمشاركة في بطولة العالم التي ستنطلق في 11 من شهر يونيو وحتى 17 من الشهر نفسه

