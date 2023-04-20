بعد صعود السيتي والإنتر.. مواجهات من العيار الثقيل في نصف نهائي دوري الأبطال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يبدوا أن دوري أبطال أوروبا على موعد مع مواجهات نارية في دور نصف النهائي، حيث يواجه ريال مدريد الإسباني مانشستر سيتي الإنجليزي في حين يعود ديربي الغضب بين الميلان والإنتر الإيطاليين.

فقد فشل بايرن ميونخ في تعويض خسارته ذهابا على يد مانشستر سيتي، ليتعادل الفريقان (1-1)، اليوم الأربعاء بملعب أليانز أرينا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المان سيتي استفاد من فوزه ذهابا بثلاثية دون رد، ليتأهل إلى المربع الذهبي بفوزه بمجموع المباراتين (4-1)، إذ سيلاقي ريال مدريد.

السيتي تقدم بهدف عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 57، قبل أن يعادل البايرن النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها جوشوا كيميتش (ق 83).

من جانبه أنهى إنتر ميلان مغامرة بنفيكا الأوروبية، بعدما تعادلا سويا (3-3)، على ملعب جيوزيبي مياتزا، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل النيراتزوري إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية، مستفيدا من فوزه خارج أرضه الأسبوع الماضي (2-0)، ليضرب بذلك موعدا مع ميلان في ديربي إيطالي مثير.

تقدم إنتر عن طريق نيكولو باريلا بالدقيقة (14)، قبل أن يتعادل فريدريك أورسنيس للضيوف بالدقيقة (38).

وعاد النيراتزوري ليسجل هدفين متتاليين بواسطة لاوتارو مارتينيز (66) وخواكين كوريا (78)، قبل أن يسجل أنتونيو سيلفا هدف بنفيكا الثاني (86) فيما أحرز بيتار موسى التعادل بالدقيقة (90+5).