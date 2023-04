الأربعاء القادم انطلاق الأسبوع الخامس للمجموعة الثانية بمباريات منتظرة

تعود يوم الأربعاء المقبل عجلة الدوري الممتاز لكرة القدم للدوارن من جديد بمباريات منتظرة حيث تنطلق مباريات الأسبوع الخامس للمجموعة الأولى يوم الأربعاء المقبل بمباراة قوية وحاسمة تجمع النصر والأخضر على أرضية ملعب شهداء بنينا فيما تقام الخميس مباراة هامة أخرى لفريق دارنس وضيفه شباب الجبل بملعب درنة بينما تقام الجمعة مباراة الأهلي بنغازي والتعاون على أرضية ملعب شهداء بنينا فيما تقام السبت مباراتان تجمع الأولى الصداقة مع ضيفه التحدي بملعب الصداقة فيما يستقبل الهلال ضيفه الصقور بملعب شهداء بنينا.

