الخميس القادم انطلاق الأسبوع الخامس للمجموعة الثانية بمباريات منتظرة قوية

تفتح مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز لكرة القدم للمجموعة الثانية يوم الخميس المقابل بمباراتين قويتين حيث يستقبل فريق السويحلي ضيفا ثقيلا عندما يواجه الاتحاد بملعب مصراتة فيما يستقبل الأهلي طرابلس فريق الأولمبي بملعب الجميل في مباراة لا تقل اهمية عن سابقتها بينما تقام يوم الجمعة ثلاث مباريات أخرى منتظرة حيث يستقبل فريق أبوسليم ضيفه الخمس بملعب أبوسليم بينما يستقبل الاتحاد المصراتي المحلة بملعب المدينة الرياضية بمصراتة فيما يستقبل الزاوية فريق المدينة بملعب الزاوية.

