في مباراة تأمين الصدارة.. برشلونة يهزم أتليتكو مدريد بهدف نظيف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حسم برشلونة القمة أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، والتي أقيمت على ملعب “كامب نو” لحساب الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف برشلونة، الإسباني فيران توريس، في الدقيقة 44 من الشوط الأول بتسديدة أرضية متقنة على مشارف منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة من البرازيلي رافينيا.

وبرز عودة نجمي برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج والإسباني بيدري جونزاليس، في مواجهة أتلتيكو مدريد بعد غيابهما لفترة طويلة بسبب الإصابة، حيث بدأ الأول المباراة وحل الثاني كبديل في الدقيقة 61.

وعاد برشلونة بذلك لسكة الانتصارات، بعدما فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الآخيرة أمام ريال مدريد، جيرونا وخيتافي.

كما عزز برشلونة، بهذا الفوز، صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 60 نقطة مستقرا في المرتبة الثالثة.

وسيواجه برشلونة، رايو فاييكانو، خارج أرضه في مباراته المقبلة يوم الأربعاء القادم، لحساب الجولة 31 من الدوري الإسباني.