باشر فريق الاتحاد تدريباته بملعبه تحضيرا لمواجهة فريق السويحلي ضمن مباريات الجولة الخامسة من إياب الدوري الممتاز

وخاض فريق الاتحاد أول حصة تدريبية عقب نهاية عطلة عيد الفطر بقيادة مدربه المونتينيغري “ميليخا سافوفيتش”

الذي ركزعلى العامل البدني سعيا لكسب نقاط مباراته أمام فريق السويحلي على أرضية ملعب مصراتة لتعزيز صدراته لفرق المجموعة الثانية

ويتصدر فريق الاتحاد فرق المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة بعد مرور 13 جولة من منافسات الدوري الليبي الممتاز.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد يباشر تدريباته تأهبا لمواجهة فريق السويحلي في الخامس من مايو القادم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار