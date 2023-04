يواصل فريق الأهلي بنغازي من تحضيراته بملعبه استعدادا لمواجهة فريق التعاون بملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الخامسة من إياب الدوري الممتاز .

ويقود فريق الأهلي بنغازي تدريباته بقيادة المدرب التونسي لسعد الدريدي الذي يبحث في مباراته أمام التعاون عن تحقيق الفوز لتوسيع فارق نقطيتن على فريق النصر صاحب الذي يحل في المركز الثاني خلف الأهلي بنغازي المتصدر.

ويتصدر فريق الأهلي بنغازي المجموعة الأولى برصيد 24 نقطة من 13 جولة

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يرفع من وتيرة تحضيراته تأهبا لمواجهة التعاون في السادس من مايو المقبل appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار