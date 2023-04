الخميس نتعرف على الفرق المتأهلة إلى نهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم داخل الصالات

تقام يوم الخميس المرحلة الأخيرة من مباريات المنطقة الثانية من منافسات الدور التمهيدي الثاني للدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات.

وتستضيف قاعة مصراتة قمة مباريات الجولة الأخيرة التي ستجمع الاتحاد وأساريا حيث سيكون الفائز في تلك المواجهة متأهل بشكل مباشر إلى نهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم داخل الصالات.

وفي قاعة غريان يواجه السويحلي فريق المدينة يوم الخميس في مواجهة سيبحث فيها كل فريق عن الفوز لضمان بلوغه إلى نهائيات بطولة ليبيا في حين يلاقي الأولمبي بقاعة 17 فبراير أيضا الخميس فريق الميثاق حيث سيكون الفوز وحده كفيلا لتأهل فريق الأولمبي مباشرة إلى نهائيات بطولة ليبيا.

ويتصدر فريق الاتحاد فرق المنطقة الثانية برصيد 8 نقاط ويحل الأولمبي والسويحلي برصيد الـ7 نقاط في حين يأتي المدينة في المركز الرابع برصيد الـ6 نقاط بنفس رصيد أساريا ويقبع فريق الميثاق في المركز الأخيرة دون نقاط.

ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات ويخوض صاحب المركز الثالث مواجهة فاصلة مع فريق الأخضر صاحب المركز الثاني من المنطقة الأولى.

