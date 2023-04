رئيس لجنة المسابقات يصدر قراره الأول فور استلامه المهام بترحيل مباريات الممتاز للشهر القادم

رحلت لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم مباريات الأسبوع الخامس من منافسات إياب الدوري الممتاز حتى الخامس من شهر مايو المقبل

وحددت لجنة المسابقات في وقتٍ سابق 27 من الشهر الجاري موعد انطلاق منافسات إياب الجولة الخامسة قد قررت في اجتماعها الأخير خوض منافسات الجولة الخامسة عقب نهاية كأس ليبيا لكرة القدم والذي سيجمع الأهلي طرابلس و الأخضر في الثاني من شهر مايو المقبل بتونس

.

ويشار إلى أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قد كلّف فيصل بادي رئيسًا للجنة المسابقات بدلًا عن عبد الشحومي .

