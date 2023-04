خاض فريق الأخضر حصة تدريبية أخيرة بملعبه قبل التوجه إلى تونس لمواجهة الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم .

وشهدت تدريبات فريق الأخضر حضور جمهور كبير حيث سعى من خلال التدريبات مدرب الفريق المصري عبد الحميد بسيوني على تحفيز اللاعبين بطموح الفوز رفقة أخضر البيضاء بأول لقب يدخل خزائن الفريق .

ويشار إلى أن فريق الأخضر يخوض نهائي الكأس للمرة الرابعة في تاريخه .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأخضر خاض تدريباته الأخيرة قبل السفر إلى تونس لمواجهة الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار