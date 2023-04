يواصل فريق الأهلي طرابلس تحضيراته لنهائي كأس ليبيا المقرر إقامته في الثاني من شهر مايو القادم بملعب حمادي العقربي برادس.

ويخوض الأهلي طرابلس مساء اليوم الساعة 17:00 مساء حصة تدريبية بحضور الجماهير بقيادة المدرب التونسي طارق جراية الذي سيسعى في التدريبات لرفع مستوى التدريبات قبل السفر إلى تونس لمواجهة الأخضر نهائي كأس ليبيا للموسم الرياضي 2021-2022 .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يباشر تحضيراته بدعم جماهيري قبل مواجهة الأخضر في نهائي الكأس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار