الأهلي طرابلس يباشر تحضيراته بدعم جماهيري قبل مواجهة الأخضر في نهائي الكأس

يواصل فريق الأهلي طرابلس تحضيراته لنهائي كأس ليبيا المقرر إقامته في الثاني من شهر مايو القادم بملعب حمادي العقربي برادس.
ويخوض الأهلي طرابلس مساء اليوم الساعة 17:00 مساء حصة تدريبية بحضور الجماهير بقيادة المدرب التونسي طارق جراية الذي سيسعى في التدريبات لرفع مستوى التدريبات قبل السفر إلى تونس لمواجهة الأخضر نهائي كأس ليبيا للموسم الرياضي 2021-2022 .
المصدر قناة ليبيا الأحرار
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