لجنة كرة القدم داخل الصالات تحدد الـ 10 من مايو موعد نهائيات الدوري الليبي

حددت لجنة كرة القدم داخل الصالات الـ 10 من شهر مايو المقبل موعدًا لنهائيات الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات والتي ستقام بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي.

وتأهل فريق البراق إلى نهائيات بطولة ليبيا بتصدره فرق المنطقة الأولى في حين ينتظر الأخضر وصيف المنطقة الثانية صاحب المركز الثالث في المنطقة الثانية لخوض مواجهة فاصلة ستحدد المتأهل إلى نهائيات بطولة ليبيا.

وستحدد الجولة الأخيرة من منافسات المنطفة الثانية المقرر إقامتها في ـ27 من الشهر الجاري مصير الفرق المتأهلة من المنطقة الثانية حيث سيتأهل المتصدر والوصيف بشكل مباشر إلى نهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم داخل الصالات.

وبتصدّر فريق الاتحاد فرق المنطقة الثانية برصيد 8 نقاط في حين يحل الأولمبي و السويحلي في الوصافة برصيد 7 نقاط .

