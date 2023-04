تنطلق السبت المقبل منافسات الدور الثماني من بطولة ليبيا لكرة السلة بأربعة مواجهات قوية بقاعة طرابلس الكبرى و في مجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي

ويشهد اليوم الأول مواجهة مثيرة ستجمع الأهلي طرابلس بفريق المروج بقاعة طرابلس الكبرى الساعة 16:00 مساء في حين يستقبل في المواجهة الثانية فريق الاتحاد الهلال الساعة 19:00 مساء

ويستضيف مجمع سليمان الضراط مواجهة فريق الأهلي بنغازي وفريق الشباب الساعة 16:00 مساء فيما يستقبل النصر المدينة الساعة 19:00 مساء في ختام منافسات الجولة الأولى من الدور الثماني المؤهل إلى نهائيات بطولة ليبيا

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post انطلاق منافسات الدور الثماني من بطولة ليبيا لكرة السلة بمواجهات قوية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار